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Чешский игрок «Ак Барса» Яшкин ответил на критику соотечественников из-за выступлений в КХЛ

Спорт
Чешский игрок «Ак Барса» Яшкин ответил на критику соотечественников из-за выступлений в КХЛ

Чешский хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин оценил критику в его адрес из-за игры в России.

Дмитрия Яшкина возмутило решение Федерации хоккея Чехии запретить вызывать в состав национальной сборной игроков, имеющих контракты с клубами КХЛ. Форвард «Ак Барса» выступил с заявлением, которое опубликовал телеканал «Матч ТВ».

«Меня удивляет, что выполнение человеком своей работы трактуется как политическая позиция. Когда меня спрашивают о том, как я отношусь к нынешней ситуации, я честно отвечаю, что не могу говорить о том, в чем не разбираюсь», — отметил 30-летний нападающий.

В июне Яшкин перешел в «Ак Барс». Чешский хоккеист заключил с казанским клубом контракт, срок соглашения которого рассчитан на три года.

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