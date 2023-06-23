Чешский игрок «Ак Барса» Яшкин ответил на критику соотечественников из-за выступлений в КХЛ

Чешский хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин оценил критику в его адрес из-за игры в России.
Дмитрия Яшкина возмутило решение Федерации хоккея Чехии запретить вызывать в состав национальной сборной игроков, имеющих контракты с клубами КХЛ. Форвард «Ак Барса» выступил с заявлением, которое опубликовал телеканал «Матч ТВ».
«Меня удивляет, что выполнение человеком своей работы трактуется как политическая позиция. Когда меня спрашивают о том, как я отношусь к нынешней ситуации, я честно отвечаю, что не могу говорить о том, в чем не разбираюсь», — отметил 30-летний нападающий.
В июне Яшкин перешел в «Ак Барс». Чешский хоккеист заключил с казанским клубом контракт, срок соглашения которого рассчитан на три года.