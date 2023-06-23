ОАК анонсировала увеличение поставок новых истребителей Су-57 для ВКС РФ в 2023 году

Анонс Слюсаря по поводу поставок истребителей в войска опубликовали в пятницу, 23 июня, на сайте правительства РФ. Серийные поставки этого самолета в ВКС РФ стартовали в прошлом году, а к 2024 году производитель обещал передать военным 76 боевых машин.