ОАК анонсировала увеличение поставок новых истребителей Су-57 для ВКС РФ в 2023 году

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил о планах корпорации по увеличению объема поставок новых истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС в 2023 году.
Анонс Слюсаря по поводу поставок истребителей в войска опубликовали в пятницу, 23 июня, на сайте правительства РФ. Серийные поставки этого самолета в ВКС РФ стартовали в прошлом году, а к 2024 году производитель обещал передать военным 76 боевых машин.
«В этом году увеличатся объемы поставок в ВКС России», — рассказал Слюсарь.
Напомним, Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. он был разработан специально для уничтожения разных воздушных, наземных и надводных целей. Самолет также получил новейший комплекс бортового оборудования.