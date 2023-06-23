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ФИФА утвердила США в качестве страны-хозяйки клубного чемпионата мира 2025 года

Спорт
ФИФА утвердила США в качестве страны-хозяйки клубного чемпионата мира 2025 года

Соединенные Штаты Америки примут клубный чемпионат мира по футболу в 2025 году.

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила на официальном сайте, что клубный чемпионат мира 2025 года пройдет на территории США. Планетарное первенство в Штатах станет первым, в котором примут участие 32 клуба. Точная дата проведения турнира с участием сильнейших команд планеты определится позже.

В 2022 году клубный чемпионат мира по футболу принимал Марокко. Победителем турнира стал мадридский «Реал», обыгравший в финальном матче «Аль‑Хиляль» из Саудовской Аравии.

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