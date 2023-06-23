ФИФА утвердила США в качестве страны-хозяйки клубного чемпионата мира 2025 года

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила на официальном сайте, что клубный чемпионат мира 2025 года пройдет на территории США. Планетарное первенство в Штатах станет первым, в котором примут участие 32 клуба. Точная дата проведения турнира с участием сильнейших команд планеты определится позже.