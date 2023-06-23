Military Watch: российский истребитель Су-57 по многим параметрам превосходит американские аналоги

«ПолитРоссия» представляет пересказ материала. По мнению обозревателей Military Watch, Су-57 обладает значительными преимуществами перед американскими аналогами. А опыт, полученный во время СВО, позволит российским специалистам усовершенствовать истребитель и повысить его привлекательность на мировом рынке.