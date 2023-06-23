Military Watch: российский истребитель Су-57 по многим параметрам превосходит американские аналоги

Российские авиастроители при создании Су-57 пошли более грамотным путем, чем их американские коллеги, конструировавшие F-35, считает издание Military Watch.
«ПолитРоссия» представляет пересказ материала. По мнению обозревателей Military Watch, Су-57 обладает значительными преимуществами перед американскими аналогами. А опыт, полученный во время СВО, позволит российским специалистам усовершенствовать истребитель и повысить его привлекательность на мировом рынке.
«Российские ВКС могут использовать Су-57 для уничтожения самолетов, чтобы еще больше укрепить свою репутацию», — считают в MW.
Главное преимущество Су-57 перед другими самолетами пятого поколения заключается в крайне скромной стоимости эксплуатации. Его летный час вдвое дешевле, чем у его более легкого и одномоторного конкурента — американского F-35.