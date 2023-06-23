Новороссийский мэр поехал на работу в маршрутке и рассказал об испорченном настроении

Глава Новороссийска отреагировал на многочисленные жалобы горожан о работе маршруток и лично проверил обстановку. Мэр отправился на работу на общественном транспорте и столкнулся с хамством со стороны водителя. По словам Кравченко, маршрутка оказалась идеальным местом, чтобы с утра испортить себе настроение, пишет MK.RU.