Новороссийский мэр поехал на работу в маршрутке и рассказал об испорченном настроении

Водитель маршрутки в Новороссийске нахамил мэру города Андрею Кравченко, когда тот решил поехать на работу на общественном транспорте.
Глава Новороссийска отреагировал на многочисленные жалобы горожан о работе маршруток и лично проверил обстановку. Мэр отправился на работу на общественном транспорте и столкнулся с хамством со стороны водителя. По словам Кравченко, маршрутка оказалась идеальным местом, чтобы с утра испортить себе настроение, пишет MK.RU.
Кроме того, чиновник оказался недоволен санитарным состоянием общественного транспорта. Мэр пообещал с разобраться с существующими проблемами и заявил о намерении повышать культуру общения водителей с пассажирами.