Небензя: Россия не станет покрывать продажу зерна с Украины богатым западным государствам

Россия не будет потворствовать коммерческим поставкам украинского зерна в богатые западные государства, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Комментируя ситуацию вокруг черноморской зерновой инициативы, он отметил, что Москва и дальше намерена помогать нуждающимся развивающимся странам не только экспортом культурных растений, но и удобрений. Однако она не намерена покрывать продажи зерна с Украины богатым странам.
Небензя также напомнил, что нуждающиеся государства с момента заключения соглашения получили менее 3% от всего экспорта продовольствия.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не видит предпосылок к продлению зерновой сделки, поскольку партнеры так и не выполнили российскую часть договоренностей.