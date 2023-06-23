Небензя: Россия не станет покрывать продажу зерна с Украины богатым западным государствам

Комментируя ситуацию вокруг черноморской зерновой инициативы, он отметил, что Москва и дальше намерена помогать нуждающимся развивающимся странам не только экспортом культурных растений, но и удобрений. Однако она не намерена покрывать продажи зерна с Украины богатым странам.