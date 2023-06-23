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Сборные России и Сенегала могут сыграть товарищеский матч

Спорт
Сборные России и Сенегала могут сыграть товарищеский матч

Футбольная сборная России может встретится с национальной командой Сенегала.

Федерация футбола Сенегала готова обсудить с Российским футбольным союзом возможность проведения товарищеского матча мужских сборных стран. Об этом информирует Sport24.

«Есть все возможности провести этот матч в сентябре, поскольку на прошлой неделе президент Сенегала Маки Салл приезжал в Россию на встречу с Путиным. Сейчас у РФ и африканских стран хорошие отношения», — заявили в Федерации футбола Сенегала.

В 2022 году сборную России отстранили от участия в международных турнирах. Это решение ФИФА и УЕФА напрямую связано с проведением СВО на Украине.

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