Newsweek рассказало об общей детали у затонувшего батискафа и атомных подлодок ВМС США

Атомные подлодки Военно-морских сил США имеют общую деталь с затонувшим в Атлантическом океане батискафом «Титан».
Суда используют в управлении такой же игровой джойстик Logitech F710, работающий через технологию Bluetooth, рассказал корреспондент CBS News Дэвид Поуг в интервью изданию Newsweek.
«Мне показалось, что на судне было немало оборудования из подручных материалов, сделанных на коленке», — отметил журналист.
В материале также говорится, что ВМС США используют контроллеры на некоторых подводных лодках с 2018 года. Джойстики стоят дешевле, к тому же молодым морякам было проще к ним приноровиться, заявил капитан второго ранга Рид Кепп.