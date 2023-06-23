Захарова пригрозила ЕС ответом из-за санкций против российских журналистов

Российская сторона ответит Евросоюзу на введение санкций в отношении отечественных журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, Москва введет ограничения не только против сотрудников европейских СМИ, но и в отношении брюссельских функционеров, которые приняли соответствующее решение.
«На санкции ЕС против российских журналистов будет дан ответ», — написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Европейский союз в рамках 11-го пакета санкций ввел ограничения против российских телеканалов и военных корреспондентов.