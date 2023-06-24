Внедорожник Toyota Century класса «люкс» появится на рынке уже в 2023 году

Toyota готовится представить одну из самых дорогих и престижных моделей, флагман линейки внедрожников. Представители автоконцерна утверждают, что Century может функционировать и как представительский автомобиль, и как интерес для искушенных автолюбителей.
Уже сейчас известно, что на втором ряду сидений будут установлены два кресла c электроприводами, массажем и вентиляцией. У Century SUV планируется несущий кузов и полностью независимые подвески, сообщает еженедельный журнал «Профиль».
Хотя пока нет конкретных данных о силовой установке, уже можно говорить , что будет использоваться последовательная гибридная установка, характерная для многих моделей Toyota. В четвертом поколении минивэнов заявлены: собственно Alphard, похожая модель для внутреннего рынка Vellfire и модификация для Китая – новый суббренд Crown. Внутренний дизайн у Alphard и Vellfire схожи, разница только в сочетании и цветовом решении материалов отделки, а также увеличилось расстояние между первым и вторым рядом – на 5 мм, между вторым и третьим – на 10 мм.
Многие эксперты, беря во внимание именно то, что на втором ряду вместо сплошного дивана будут установлены два индивидуальных кресла с электроприводом, массажем и вентиляцией, уже назвали новую модель «японским вариантом Rolls-Royce».