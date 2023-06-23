Bild: контрнаступление ВСУ проходит медленно из-за нехватки авиации и средств ПВО

Контрнаступление украинской армии из-за нехватки средств противовоздушной обороны (ПВО) и авиации проходит медленнее, чем того ожидали на Западе. Об этом информирует немецкая газета Bild.
«Это одна из решающих проблем, которые показывает украинское контрнаступление: не хватает средств ПВО, не хватает собственных самолетов, не хватает того, чего так срочно требовал в прошедшие месяцы Владимир Зеленский», — пишут журналисты.
В статье подчеркивается, что украинские военные жалуются на отсутствие вооружения, с помощью которого можно ответить российским вертолетам, обстреливающим ВСУ с расстояния в восемь километров. По словам немецких журналистов, медленное продвижение украинской армии также объясняется тем, что ВС РФ выстроили хорошо укрепленную линию обороны.