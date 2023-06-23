Bild: контрнаступление ВСУ проходит медленно из-за нехватки авиации и средств ПВО

В статье подчеркивается, что украинские военные жалуются на отсутствие вооружения, с помощью которого можно ответить российским вертолетам, обстреливающим ВСУ с расстояния в восемь километров. По словам немецких журналистов, медленное продвижение украинской армии также объясняется тем, что ВС РФ выстроили хорошо укрепленную линию обороны.