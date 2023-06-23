Эксперт Федутинов: цех по сборке дронов Bayraktar на Украине станет для ВС РФ законной целью

Украина и Турция планируют открыть совместное производство дронов Bayraktar. Эксперт Денис Федутинов предполагает, что цех просуществует недолго и быстро станет целью российских ракет.
В беседе с РИА Новости ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов напомнил, что в планах у турецкой компании Bayraktar Akinci запуск производства дронов прямо на Украине. Случится это примерно в 2025 году.
«Появление подобного объекта на территории Украины, если это произойдет в ходе СВО, может стать одной из целей для российских ударных средств», — предположил Федутинов.
Эксперт отметил особенную заинтересованность Киева в этом сотрудничестве. Но и турецкая компания согласилась на этот проект не просто так: она заинтересована в работе с украинскими конструкторами авиационных двигателей.