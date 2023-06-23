Глава Медиагруппы «Патриот» на заседании РКН предложил «приземлить» модерацию контента в России

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук выступил с предложением в ходе заседания общественного совета Роскомнадзора в Москве.
Николай Столярчук представил доклад о регулировании деятельности иностранных социальных сетей в РФ в ходе заседания Роскомнадзора. Глава Медиагруппы «Патриот» отметил, что введение системы оборотных штрафов не дало нужного результата.
«Я предложил рассмотреть возможность внесения в законодательство поправок, обязывающих западные социальные сети осуществлять модерацию и хранение российского контента в своих российских филиалах и представительствах в соответствие с законодательством РФ», — подчеркнул Столярчук.
Руководитель Роскомнадзора Андрей Липов предложил главе медиагруппы заняться подготовкой справки по работе СМИ в области продвижения патриотических ценностей, говорится на сайте «Патриота».