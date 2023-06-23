Сивков: Запад пытается спровоцировать Россию на ограниченную ядерную войну

России не следует поддаваться на провокации Запада и даже думать о том, чтобы устрашить своих противников, путем применения тактического ядерного оружия. Ведь именного этого и добиваются Соединенные Штаты – им нужен только повод, чтобы реализовать свою торию ограниченной ядерной войны и превратить часть российских территорий в радиоактивную пустыню