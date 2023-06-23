Сивков: Запад пытается спровоцировать Россию на ограниченную ядерную войну

России не следует поддаваться на провокации Запада и даже думать о том, чтобы устрашить своих противников, путем применения тактического ядерного оружия. Ведь именного этого и добиваются Соединенные Штаты – им нужен только повод, чтобы реализовать свою торию ограниченной ядерной войны и превратить часть российских территорий в радиоактивную пустыню
Такое мнение в беседе с информационным порталом «Военное дело» высказал доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.
«Сейчас всячески создаются предпосылки для применения ядерного оружия. В частности, провоцирование России на использование ядерного оружия было осуществлено путем попытки применения „грязной“ ядерной бомбы. Эта попытка была нейтрализована ФСБ. Тут же в российских СМИ идет массированная атака о необходимости России устрашить Запад применением ядерного оружия», – рассказал эксперт.
Но такое развитие ситуации выгодно одним только Соединенным Штатам, поэтому Вашингтон этого и добивается, подчеркнул Сивков.
В США, напомнил эксперт, уже давно разработана теория ограниченной ядерной войны, которая предполагает использование тактического ядерного оружия – в частности, ядерного потенциала европейских стран Франции и Великобритании, или американских ракет, размещенных на военных базах США в Германии.
Ядерный потенциал Франции и Великобритании составляет примерно по 190 боеголовок. Если к ним добавить еще 200 американских ядерных боезарядов, размещенных в Германии, получится без малого 600 штук – достаточно чтобы превратить в радиоактивную пустыню и часть Европы, и часть территории РФ, предупреждает Сивков
«Даже если они не станут затрагивать территорию самой России, то Украина – это тоже наша земля, которая станет радиоактивной пустыней. Тоже самое будет с Польшей, Германией, Францией. Последствия этой ограниченной ядерной войны с использованием тактических зарядов не смогут нас не затронуть. Вот чего хотят американцы», – объяснил военный эксперт.
Поэтому, по его словам, все те, кто призывает власти РФ к использованию ядерного оружия, чтобы «устрашить Запад», это либо враги России, либо совершенные дилетанты.