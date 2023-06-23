The Hill: Наступление Байдена на Россию и Китай обернулось стратегическим провалом

Авторитетное американское издание The Hill проанализировало недавнее «дипломатическое наступление» администрации американского президента Джо Байдена на Китай, назвав его «большим стратегическим провалом».
Как указал Сет Кропси, основатель и президент Йорктаунского института, оно направлено на выдуманное «ослабление напряженности» в отношениях с Си Цзиньпинем, которое влечет за собой лишь присоединение Вашингтона к пожеланиям Пекина.
«Последние усилия Белого дома показывают фундаментальное непонимание цели управления государством. Президент Джо Байден и его окружение, похоже, видят свою роль в том, чтобы выиграть словесную войну. Они считают, что военная сила — это отклонение, а не реальность международной политики», — сообщил аналитик.
Издание напоминает — после своего избрания Байден пообещал согражданам «вернуться к нормальной жизни».
«Внутри страны это означало отход от острых социальных вопросов, сокращение количества скандалов и освещения действий власти в стиле таблоидов. В некоторых сферах он действительно преуспел, — констатировал Кропси. — Но на международном уровне ситуация крайне неоднозначна».
Затем, напомнили в издании, последовало наращивание российской мощи на границе с Украиной. Как объяснил обозреватель, администрация президента тогда только-только вывела войска из Афганистана, однако тут же взяла диаметрально противоположный курс всего через полгода.
Когда российские ракеты «со свистом проносились по украинскому небу», американское оружие потоком шло на Украину. А американская разведка предоставляла прямые оперативные данные ВСУ.
«Украина, в конечном счете, сама несет ответственность за собственное выживание. Но Байдену потребовалось немало мужества, чтобы открыто поддержать Киев. С тех пор команда Байдена больше интересовалась "подсчетом очков" на полях сражений, нежели выполнением тяжелой работы», — указал аналитик.
Он добавил, что США почти год блокировали поставки советских истребителей киевским властям, были «обеспокоены» ударами ВСУ по территории РФ, и все еще серьезно сомневаются по поводу роли Украины в НАТО.
«Похоже, в Белом доме считают, что Украина, отказавшись от выполнения первоначальных условий России, "выиграла сражение" уже тем, что просто выжила. И что сегодня ни у одной из сторон нет ресурсов, чтобы добиться стратегических успехов. По этой логике, Киев должен принять прекращение огня, как неизбежное следствие взаимного истощения», — отметил обозреватель The Hill.
Эта идея Белого дома согласуется с его политикой в других регионах, указал эксперт. В целом, продолжил он, в команде Байдена убеждены, что неформальное взаимопонимание и дипломатические контакты ценны сами по себе.
«Таким же образом администрация Байдена больше года добивалась "перезагрузки" в отношениях с Китаем. Теперь каждая смена посла и каждое публичное заявление КНР изучаются в Вашингтоне, там ищут признаки "оттепели" в отношениях с Пекином», — отметил Кропси.
Тем не менее Байден настаивает на том, что «США будут защищать Тайвань, если на него нападут».
«Администрация Байдена не в состоянии признать, что поражение на Украине отобьет у Си Цзиньпина охоту всерьез воспринимать любые обязательства США по защите Тайваня», — отметило издание.
Этот разрыв между риторикой и реальностью показывает реальное отношение Белого дома к международной политике, заключил Кропси.