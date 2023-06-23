Сальдо исключил возобновление движения по Чонгарскому мосту в течение 15-20 дней

Движение по Чонгарскому мосту, соединяющему Крымский полуостров и Херсонскую область, не смогут возобновить в течение 15-20 дней, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По словам руководителя Херсонской области, повреждения моста оказались очень серьезными.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко до этого рассказал, что восстановление Чонгарского моста начнется только после минимизации всех рисков. Он добавил, что необходимые для ремонта материалы уже начали подвозить.
Ранее сообщалось, что украинские войска при помощи западных ракет обстреляли мосты возле Чонгара.