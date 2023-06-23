Николай Валуев уверен, что Россия юридически не может бойкотировать ОИ в Париже

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBA Николай Валуев заявил, что Россия юридически не может бойкотировать парижскую Олимпиаду.
Николай Валуев считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) своими рекомендациями подталкивает Россию к бойкоту Игр в Париже, однако с юридической точки зрения все не так просто. Об этом депутат Госдумы рассказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
«Мы будем до конца пытаться соответствовать критериям, с которыми мы можем быть не согласны. Мы можем пойти в суд. Пока будет идти суд, уже пройдут Олимпийские игры. Наши спортсмены туда не поедут, но это не будет являться бойкотом», — отметил Валуев.
Летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены могут быть допущены к Играм в нейтральном статусе.