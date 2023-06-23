Николай Валуев уверен, что Россия юридически не может бойкотировать ОИ в Париже

Николай Валуев считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) своими рекомендациями подталкивает Россию к бойкоту Игр в Париже, однако с юридической точки зрения все не так просто. Об этом депутат Госдумы рассказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс».