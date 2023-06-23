Генерал ВСУ Сырский: украинская армия держит в резерве полученные от Британии танки Challenger 2

Украинские войска держат в резерве танки Challenger 2, переданные Великобританией. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский.
«Танки Challenger 2, предоставленные Соединенным Королевством, использовались при обучении, но находятся в резерве», — цитирует офицера издание The Guardian.
Говоря о наступлении украинских войск, Сырский отметил, что российская армия выстроила прочную линию обороны, которую сложно преодолеть. Кроме того, ВС РФ предугадывают действия ВСУ на наиболее опасных направлениях, добавил он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главными проблемами наступления ВСУ являются нестабильные поставки боеприпасов и господство ВКС РФ в воздухе.