Юшков рассказал, чего лишится Украина вместе с транзитом российского газа

Если прокачка российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему будет остановлена, Украина лишится платы за транзит, а Россия потеряет крупный рынок.
Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Для Украины прекращение транзита — это потеря денег, пусть и не очень больших. Раньше "Газпром" платил 1 миллиард 200 миллионов долларов в год: часть средств уходила на обеспечение деятельности самой трубы, оставшееся — "Нафтогазу". "Нафтогаз" уже перечислял часть в бюджет Украины. До государства в итоге доходило около 400 миллионов в год», – сообщил эксперт-энергетик.
Для украинского бюджета в нынешней ситуации любые деньги имеют большое значение. Но все же предполагаемый ущерб из-за потери транзита российского газа критичными для Украины назвать нельзя.
Гораздо большую проблему, по мнению Юшкова представляет собой необходимость перестраивать всю украинскую газотранспортную систему. А также Киев лишится возможности оказывать давление на европейцев.
«Для Украины остановка транзита — это снижение влияния, значения как государства, ведь сейчас страна имеет возможность контролировать транзит. К тому же, в таком случае самой Украине придется перестраивать газотранспортную систему внутри страны. Это не радикальная реформа, но все же затратная», – объяснил Юшков.
Но и Россия понесет определенные потери, лишившись возможности поставлять трубопроводный газ почти всем европейским покупателям.
Сейчас, напомнил эксперт, через Украину продолжает идти маленький, по сравнению с прошлыми объемами, поток газа, который затем распределяется фактически по всем странам Центральной и Западной Европы. А через «Турецкий поток» газ поступает только в Грецию, Северную Македонию, Румынию, Венгрию и Сербию.
Конечно, Россия не хотела бы терять рынок, на котором она присутствует уже более полувека, и соответствующие доходы, добавил Юшков в заключение.
Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев может не продлить заключенный с Россией на пять лет контракт на транзит газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.