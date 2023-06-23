Юшков рассказал, чего лишится Украина вместе с транзитом российского газа

Сейчас, напомнил эксперт, через Украину продолжает идти маленький, по сравнению с прошлыми объемами, поток газа, который затем распределяется фактически по всем странам Центральной и Западной Европы. А через «Турецкий поток» газ поступает только в Грецию, Северную Македонию, Румынию, Венгрию и Сербию.