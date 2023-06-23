NYP: Хантер Байден оформлял налоговые вычеты на секс-клубы и ночных бабочек

Другой источник — агент по надзору Гэри Шепли — выявил несколько случаев, когда Байден-младший «маскировал» авиаперелеты для женщин с пониженной социальной ответственностью под статью деловых расходов. Кроме того, выяснилось, что оплату членского билета в элитном публичном доме Лос-Анджелеса он оформил как затраты на гольф-клуб.