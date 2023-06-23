NYP: Хантер Байден оформлял налоговые вычеты на секс-клубы и ночных бабочек

Скандальный 53-летний сын американского президента Хантер Байден под видом «деловых расходов» оформлял налоговые вычеты на проституток и секс-клубы. К слову, руководство одного из таких заведений исключило мужчину за неподобающее поведение, сообщает газета New York Post.
Ранее Байдену-младшему предъявили обвинения в налоговых преступлениях, он признал себя виновным по двум пунктам, а также в нарушениях условий хранения оружия.
Анонимный сотрудник Федерального налогового агентства США (IRS) рассказал, что президентский сын делал все возможное, чтобы его финансовая декларация не соответствовала действительности, поскольку он не хотел платить налог в 106 тыс. долларов (более 8,8 млн рублей).
«Он [Хантер Байден — Прим. ред.] вычитал из своей налоговой декларации расходы на, как он ее называл, "свою ассистентку на Западном побережье", которая по сути была проституткой», — рассказал неназванный свидетель.
Другой источник — агент по надзору Гэри Шепли — выявил несколько случаев, когда Байден-младший «маскировал» авиаперелеты для женщин с пониженной социальной ответственностью под статью деловых расходов. Кроме того, выяснилось, что оплату членского билета в элитном публичном доме Лос-Анджелеса он оформил как затраты на гольф-клуб.
Основатель секс-клуба Дэймон Лоунер подтвердил, что Хантер Байден до некоторых пор был завсегдатаем заведения. Однако не так давно его пришлось выгнать — он неоднократно нарушал правила и вел себя «как избалованный ребенок».
Президент США Джозеф Байден оказался под угрозой импичмента из-за торговли проститутками с Украины. «Политика Сегодня» ранее писала про то, как родственников хозяина Белого дома, в том числе его скандального сына, заподозрили в организации эскортного трафика.