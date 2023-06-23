Политолог Джаралла объяснил, зачем Польша и Венгрия выступили против украинского зерна

Венгрия и Польша выступили за продление запрета на поставки зерна с Украины в страны Евросоюза, который действует до 15 сентября. Как сообщил «Политике Сегодня» российский политолог Владимир Джаралла, Будапешт традиционно отстаивает свои интересы, а Варшава намерена таким образом умаслить разбушевавшихся фермеров.
Об этом сообщил глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь после переговоров в Варшаве с польским коллегой Робертом Телюсом. Надь напомнил, что ранее Еврокомиссия ввела до середины сентября эмбарго на импорт четырех видов украинских зерновых и масличных культур.
Благодаря совместным действиям пяти стран — Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии — запрещен ввоз в ЕС с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.
«Теперь мы можем защитить наши границы и наших фермеров не через национальные, а через совместные действия ЕС. Но это временная ситуация, которая сохранится только до 15 сентября», — сообщил венгерский министр.
По его словам, в Польше согласны с тем, что срок слишком короткий, так как в это время еще будет идти сбор урожая кукурузы.
«Мы определенно хотели бы увидеть продление запрета на поставки украинского зерна в страны ЕС после 15 сентября», — сказал Надь.
Ранее Будапешт заявлял, что предложил Еврокомиссии пролонгировать этот запрет как минимум до конца года. По мнению Надя, это позволило бы найти общее решение по ситуации на рынке зерновых «с учетом возросшей нагрузки на наиболее пострадавшие государства ЕС и интересов фермеров».
Напомним, Венгрия и другие страны-соседи Украины разрешили транзитные перевозки украинской агропродукции на мировые рынки по своей территории. Контроль за такими перевозками был ужесточен, на них теперь отведено 15 дней.
Власти строго следят, чтобы грузы направлялись по заявленным маршрутам и конкретным получателям. Партии товаров опечатываются на границе, а их транспортировка регистрируется в электронной системе придорожного контроля.
Как сообщил «Политике Сегодня» российский политолог Владимир Джаралла, продление запрета на ввоз зерна в Европу вряд ли обрушит экономику Украины.
«В ситуации вокруг Украины все страны действуют, исходя из собственных интересов. Венгрия последовательно отстаивает свои интересы на многих уровнях, до последнего сражаясь с европейской бюрократией и не желая наносить своей экономике даже минимального ущерба. А поведение Польши выглядит в этом случае удивительно, но в этом есть скрытые причины», — пояснил аналитик.
Дело в том, что осенью в Польше предстоят выборы, и ситуация у правящей партии Ярослава Качиньского достаточно тяжелая — рейтинги PiS невысоки, хотя ей очень помогает разобщенность оппозиции, указал он.
«В этих условиях правящим польским политикам необходимо чутко реагировать на возникающие вызовы. Кроме того, страна плотно "сидит" на дотациях Евросоюза, а поставки дешевого украинского сельхозсырья больно бьют по "базовому электорату" правящей партии — по тысячам польских фермеров и крестьян. Поэтому сейчас для польских политиков вопрос запрета на ввоз украинского зерна стоит очень остро», — объяснил Джаралла.
Он добавил, что тема присоединения к Польше и Венгрии новых земель в виде областей Западной Украины по-прежнему тешит душу многим жителям этих стран. Но сам масштаб потенциальных вложений в эти «новые земли» сильно остужает «имперский энтузиазм».
«Перед нами тот случай, когда одна страна традиционно придерживается своих интересов, а другая — просто реагирует на предвыборную ситуацию. Тем не менее, методы у обеих оказались весьма схожими», — констатировал Джаралла.
При этом продление запрета на ввоз зерна в Европу вряд ли обрушит экономику Украины — просто потому, что как таковой ее уже не существует, указал аналитик. Она не просто находится в тесной зависимости от Запада, но и напрямую им финансируется.
«Платежный баланс в этой стране, а также все первоочередные выплаты — это чисто кредитные деньги, которые страны Запада выделяют каждые полгода», — отметил политолог.
Как показали события, все собранное в пользу западных агрокомпаний зерно было вывезено в Европу, где после сортировки было перепродано и перераспределено по другим регионам мира, говорит аналитик.
«В этом году у Запада уже нет такой потребности в вывозе зерна с Украины. На фоне продолжающейся спецоперации РФ, их концерны резко снизили свои вложения в украинский агрокомплекс. Поэтому сейчас на Западе никто особо и не шумит по поводу того, что Россия не намерена продлевать "зерновое соглашение" после 18 июля. Все, что могли, они уже с Украины вывезли, и "выжали" эту несчастную страну», — заключил Владимир Джаралла.
Напомним, как сообщила 23 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюзу, принявшему 11 пакетов антироссийских санкций, становится все сложнее «продвигаться с новыми мерами против РФ». Политик заявила, что 11-й пакет санкций «очень жесткий». Подробнее — в нашем материале.