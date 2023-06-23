Евгений Пригожин назвал причину обращения в СК РФ в отношении Шойгу и Герасимова

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что написал заявление в Следственный комитет РФ на главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. По его словам, военачальники должны понести ответственность за свои действия.
С просьбой прокомментировать информацию о появлении в Сети соответствующего заявления к создателю «оркестра» обратились журналисты издания «Глас народа». Евгений Пригожин сообщил, что заявления подлинные.
«Это те самые заявления на Герасимова и Шойгу, согласно которым они должны понести ответственность за геноцид русского народа, убийство десятка тысяч русских граждан и передачу российских территорий врагу. Причем передачу умышленную, точно так же, как и убийство русских граждан и геноцид», — опубликовала комментарий Пригожина его пресс-служба.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» сообщал, что генералы губят российских солдат вместо того, чтобы расходовать боеприпасы, которые находятся в складах Подмосковья.