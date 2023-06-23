Евгений Пригожин назвал причину обращения в СК РФ в отношении Шойгу и Герасимова

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что написал заявление в Следственный комитет РФ на главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. По его словам, военачальники должны понести ответственность за свои действия.