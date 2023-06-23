«Странная история». Экипаж пропавшего батискафа «Титан» погиб неосознанно и безболезненно

В четверг, 22 июня, в водах Атлантики были найдены обломки пропавшего в воскресенье, 18 июня, глубоководного аппарата. На борту находились пять человек, каждый из которых заплатил за путешествие по 250 тысяч долларов. Связь с туристами пропала спустя 1 час 45 минут после погружения, после чего была объявлена спасательная операция.