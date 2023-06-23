Пассажиры батискафа «Титан», направлявшиеся к затонувшему «Титанику», погибли безболезненно. Вероятнее всего, их тела никогда не найдут, сообщил телеканал CNN со ссылкой на экспертов.
В четверг, 22 июня, в водах Атлантики были найдены обломки пропавшего в воскресенье, 18 июня, глубоководного аппарата. На борту находились пять человек, каждый из которых заплатил за путешествие по 250 тысяч долларов. Связь с туристами пропала спустя 1 час 45 минут после погружения, после чего была объявлена спасательная операция.
Зафиксированные канадскими спасателями ритмичные стуки, продолжающиеся как минимум четыре часа, не принесли существенных результатов. Спасатели не до конца уверены, что сигналы подавали с «Титана» — на тот момент пассажиры могли быть уже мертвы или эти звуки попросту не имели к ним никакого отношения.
«Разрушение корпуса аппарата произошло невероятно быстро, всего за долю миллисекунды. Все это, вероятно, случилось до того, как люди внутри могли даже осознать, что есть проблема. Это было безболезненно», — сказала CNN профессор Международного университета штата Флориды Эйлин Мария Марти.
Согласно техническим характеристикам и прогнозам экспертов, воздух в аппарате закончился накануне, 22 июня, ориентировочно в 14 часов по московскому времени. Тогда же стало известно, что ВМС США зафиксировали звук разрушения корпуса «Титана» еще в первый день — всего через несколько часов после погружения группы к обломкам «Титаника».
«Странная история с батискафом. Нашли его сразу, как истекло время запаса кислорода. И объявили раздавленным. К версии весь мир готовили эти дни ожидания — рассказывали, что компания левая, управляется батискаф контроллерами от игр и вообще от них персонал бежал», — заметил российский политтехнолог Марат Баширов.
В Telegram-канале «Политджойстик» он обратил внимание на расхождение данных: про найденные обломки батискафа сообщила береговая охрана США, а лайнер, к которому направлялись пятеро туристов, затонул у канадского острова Ньюфаундленд. Похоже, что произошедшее с «Титаном» станет еще одной историей, которая окажется в секретных архивах, но по ней снимут фильм, заключил эксперт.
Среди членов группы оказались британский миллиардер и космический турист Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель компании OceanGate Expeditions — организатора тура, участниками которого они стали, — Стоктон Раш, один из богатейших людей Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.
Примечательно, что Стоктона Раша еще в 2018 году предупреждали про проблемы с «Титаном». Погружаться на глубины именно на этом аппарате было опасно, однако пожаловавшегося сотрудника попросту уволили. Подробности — в статье «Политики Сегодня».