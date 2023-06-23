Журналисты NYT признали медленное продвижение ВСУ в ходе контрнаступления

Начало контрнаступления Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации не принесло никаких существенных прорывов, армия продвигается очень медленно. Об этом пишут журналисты The News York Times.
«Продвижение для Украины идет медленно, и даже сторонники американского способа (ведения боевых действий — Прим. ред.) признают, что начало контрнаступления пока не принесло никаких быстрых прорывов», — говорится в публикации.
По словам авторов статьи, в настоящее время правительство Соединенных Штатов надеется, что обученным за рубежом бойцам ВСУ удастся получить преимущество на поле боя, однако украинское командование признает, что российскую оборону нелегко прорвать.