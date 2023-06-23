Офис президента Украины Владимира Зеленского прокомментировал слова бывшего хозяина Белого дома Барака Обамы о высокой поддержке крымчанами воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.
Советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк осудил экс-президента Соединенных Штатов за соответствующее высказывание. Он заявил, что официальному Вашингтону пора «признать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания».
Ранее аналитики издания Politico констатировали, что коллективный Запад и киевский режим разошлись во мнениях по поводу Крыма.