Advance: Россия получила уникальный шанс для сближения с Китаем из-за Байдена

Соединенные Штаты предоставили России уникальный шанс для сближения с Китаем, выбрав агрессивную позицию в отношениях с КНР, говорится в статье издания Advance.
Американский президент Джо Байден во время мероприятия в Калифорнии оскорбил китайского лидера Си Цзиньпина, говоря об инциденте с аэростатом Пекина. В какой-то момент глава Белого дома назвал председателя КНР «диктатором».
По мнению журналистов, китайский лидер достаточно терпеливо отреагировал на это политическое невежество. Не исключено, что глава КНР просто смолчит на оскорбления президента США.
«И хотя сам Си Цзиньпин всегда ставил на первый план китайские интересы, все это его неминуемо приведет к выводу, что дружить нужно с теми лидерами, которые называют его "дорогой друг", а не "диктатор"», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с Си Цзиньпином заявил о нежелании Вашингтона конфликтовать с Пекином из-за Тайваня.