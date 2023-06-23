Политолог Дибров сравнил поездку Блинкена в Китай с последними конвульсиями демократов

Эксперт объяснил, что Запад пытается выставить Блинкена в качестве «троянского коня», который готовит для Китая большие потрясения. Вашингтон осуществляет агрессивные выпады в адрес Пекина. Также некоторые американские чиновники продолжают продвигать антикитайскую риторику. На этом фоне поездку Блинкена можно назвать последними конвульсиями демократов перед сменой власти, подчеркнул Дибров.