Политолог Дибров сравнил поездку Блинкена в Китай с последними конвульсиями демократов

Встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с лидером Китая Си Цзиньпином можно назвать последними конвульсиями перед сменой власти в Вашингтоне. Такое мнение выразил политолог Егор Дибров.
Эксперт объяснил, что Запад пытается выставить Блинкена в качестве «троянского коня», который готовит для Китая большие потрясения. Вашингтон осуществляет агрессивные выпады в адрес Пекина. Также некоторые американские чиновники продолжают продвигать антикитайскую риторику. На этом фоне поездку Блинкена можно назвать последними конвульсиями демократов перед сменой власти, подчеркнул Дибров.
«Несмотря на множество позиций, можно сказать определенно: потепления американо-китайских отношений нет и не предвидится в ближайшие пару лет», – сказал эксперт в беседе с агентством «Риамо».
Ранее Энтони Блинкен выразил мнение, что его визит в Пекин станет началом стабилизации отношений между США и Китаем. По его словам, стороны осознают необходимость ответственного подхода в этом вопросе.