Латвийские депутаты запретили использовать русский язык в предвыборной рекламе

В пятницу, 23 июня, вступил в силу 11-й пакет санкций Евросоюза против России. Что вошло в очередной перечень рестрикций, как это отразится на параллельном импорте, а также, что будет в 12-м пакете ограничительных мер — читайте в нашей статье.