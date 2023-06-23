Латвийские депутаты запретили использовать русский язык в предвыборной рекламе

В Латвии приняли поправки, запрещающие вести предвыборную агитацию на русском и других языках. В частности, ограничения затронут распространение информации в СМИ, сообщается на сайте латвийского парламента.
Изменения внесены в закон «О предвыборной агитации». За поправки проголосовали 53 депутата, против запрета иноязычных материалов выступило десять членов Сейма, а 23 законодателя сохранили нейтральную позицию.
По мнению авторов инициативы, такое решение поможет усилить позиции латышского языка во время предвыборной кампании. Новое правило коснется публикаций и выступлений на теле- и радиопрограммах, в печатных и интернет-изданиях, прочих полиграфических материалах и общественных местах.
Однако есть нюанс: мера распространяется только в том случае, если подразумевается оплаченная агитационная кампания — например, реклама в интернете. Уточняется, что «лицом к лицу» со своим электоратом можно обращаться в свободной форме.
«Таким образом партии и кандидаты в депутаты смогут общаться лично со своими избирателями и на другом языке», — заявил один из авторов законопроекта председатель Комиссии по государственному управлению и самоуправлению Дайга Миериня.
В то же время перед выборами в Европейский парламент и на муниципальном уровне, агитматериалы могут включать перевод на официальные языки других стран-участниц Европейского союза. Выявлять нарушения будет Центр государственного языка.
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