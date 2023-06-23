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Политолог Колчин назвал всеобщую мобилизацию на Украине логичным итогом контрнаступления ВСУ

Армия
Политолог Колчин назвал всеобщую мобилизацию на Украине логичным итогом контрнаступления ВСУ

Киевский режим был вынужден начать всеобщую мобилизацию на Украине, чтобы хоть как-то создать видимость обещанного НАТО контрнаступления в зоне СВО. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказал политолог Петр Колчин.

Мобилизация украинцев является логичным итогом контрнаступления ВСУ, символом которого уже стали сгоревшие танки Leopard немецкого производства, считает Колчин.

«Единственной возможностью для Киева удержать фронт и как-то дальше создавать видимость наступления является только всеобщая мобилизация, которую он будет планомерно проводить», — отметил политолог.

По словам Колчина, вполне вероятно, что в большинстве регионов Украины проведение мобилизационных мероприятий спровоцирует социальные протесты и беспорядки, а также рост антиправительственных настроений.

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