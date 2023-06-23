Политолог Колчин назвал всеобщую мобилизацию на Украине логичным итогом контрнаступления ВСУ

Киевский режим был вынужден начать всеобщую мобилизацию на Украине, чтобы хоть как-то создать видимость обещанного НАТО контрнаступления в зоне СВО. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказал политолог Петр Колчин.
Мобилизация украинцев является логичным итогом контрнаступления ВСУ, символом которого уже стали сгоревшие танки Leopard немецкого производства, считает Колчин.
«Единственной возможностью для Киева удержать фронт и как-то дальше создавать видимость наступления является только всеобщая мобилизация, которую он будет планомерно проводить», — отметил политолог.
По словам Колчина, вполне вероятно, что в большинстве регионов Украины проведение мобилизационных мероприятий спровоцирует социальные протесты и беспорядки, а также рост антиправительственных настроений.