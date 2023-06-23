Business Insider: новая тактика российских ВКС в зоне спецоперации тревожит командование ВСУ

Новая тактика российских ВКС все больше тревожит украинское командование, пишет обозреватель Райан Пикрелл в своей статье для Business Insider. «ПолитРоссия» публикует эксклюзивный пересказ материала.
«Высокопоставленные украинские военные чиновники выразили обеспокоенность по поводу превосходства России в авиации и артиллерии во время операций по контрнаступлению», — отметил он.
По словам Пикрелла, особенно эффективно в зоне СВО действуют ударные вертолеты Ка-52, которые практически беспрепятственно поражают подразделения противника, как только они выходят за пределы зоны действия своих систем ПВО.
Кроме того, отметил журналист, Россия начала размещать свои самолеты и вертолеты близко к линии фронта, чего раньше не делала. Проблемы ВСУ также доставляют российские системы РЭБ и минные поля, добавил он.