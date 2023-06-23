Аналитик Анпилогов объяснил отказ США от кандидатуры Уоллеса на пост генсека НАТО

По данным британских СМИ, отказ президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генсека НАТО вызвал «ярость» в Лондоне. Как заявил «Политике Сегодня» военный эксперт Алексей Анпилогов, Лондону придется просто проглотить этот «пинок» Вашингтона.
Как сообщила британская Daily Telegraph, Байден лично заблокировал кандидатуру Бена Уоллеса, несмотря на то, что Великобритания – «ближайший союзник» США.
«Они сильно "удружили" нам, отдав предпочтение этой датской леди. Это плохо скажется на отношениях двух стран», — с досадой сообщил источник издания.
Как считают журналисты, Байден чутко прислушивается к мнению Франции и Германии, которые хотят видеть на посту генсека НАТО представителя страны ЕС. По данным СМИ, Байден даже был склонен поддержать кандидатуру премьер-министра Дании Метте Фредериксен, но та в ходе визита в США его «не впечатлила».
Эксперты считают, что из-за возникших разногласий руководство НАТО может продлить мандат действующего генсека Йенса Столтенберга, но неизвестно, согласится ли на это он сам. Лондон полагает, что США своей позицией по Уоллесу «дают неправильный сигнал» другим членам НАТО, ведь Великобритания входит в узкий круг стран, которые выделяют более 2% своего ВВП на оборонные расходы.
Британские власти уверены, что это само по себе дает им основание играть одну из ведущих ролей в Альянсе. Напомним, сам Бен Уоллес заявил, что генсеком НАТО становится не собирается. По его словам, США хотят, чтобы во главе остался Столтенберг.
Как сообщил «Политике сегодня» военный эксперт, президент аналитического центра «Основание» Алексей Анпилогов, это лишний раз показывает, что британцы почти полностью потеряли былое влияние.
«Британия еще в конце 1960 годов отказалась от программы разработки собственных носителей ядерного оружия для подводных лодок, и перешла на американские ракеты "Поларис". Затем Лондон отказался от собственного флота стратегических бомбардировщиков, и тоже попал в зависимость от США. [...] То есть, говорить о какой-то "владычице морей" и "империи, над которой не заходит солнце", сегодня просто глупо», — указал аналитик.
Анпилогов напомнил: сегодня Великобритания — это небольшой остров с богатой историей, и с экономикой, которая попала в жесточайший кризис. Это можно увидеть хотя бы по тому, что потребление газа британской промышленностью за последние пару лет упало почти вдвое (при том, что в Евросоюзе это падение составило всего 20%).
«Фактически Британия стремительно деиндустриализируется, теряет свои военные преимущества, и превращается из империи просто в одну из крупных европейских держав — наряду с Францией, Германией и Италией», — указал аналитик.
И если пинать ту же Францию — значит, рисковать с толкнуться со всей махиной Евросоюза, то с нынешней Британией так можно поступать без видимых последствий.
«Оплеуху» от США по поводу отказа утверждения кандидатуры Уоллеса в Лондоне тоже проглотят, считает он. А новым главой НАТО, скорее всего, станет представитель менее влиятельной страны — например, министр финансов Канады, этническая украинка Христя Фриланд.
«В любом случае, новым генсеком НАТО станет фигура, прямо не связанная с крупными центрами силы. Те же экс-генсеки Альянса Столтенберг и Андерс Фог Расмуссен были представителями небольших стран ЕС. Та же история может повториться и сейчас», — заключил Анпилогов.
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