Аналитик Анпилогов объяснил отказ США от кандидатуры Уоллеса на пост генсека НАТО

Анпилогов напомнил: сегодня Великобритания — это небольшой остров с богатой историей, и с экономикой, которая попала в жесточайший кризис. Это можно увидеть хотя бы по тому, что потребление газа британской промышленностью за последние пару лет упало почти вдвое (при том, что в Евросоюзе это падение составило всего 20%).