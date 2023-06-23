Хазин: Соединенным Штатам придется выбирать из двух катастроф

Политическому руководству США предстоит сделать непростой выбор между спасением мировой долларовой системы и спасением внутреннего реального сектора американской экономики. Потому что спасать одно придется за счет обрушения другого.
Об этом в эфире канала «Соловьев Live» рассказал политолог и экономист Михаил Хазин.
«Сегодня перед властями США возникла дилемма — что делать: либо спасать свою глобальную финансовую систему ценой внутреннего реального сектора своей экономики, либо спасать свой внутренний реальный сектор за счёт обрушения мировой долларовой системы», – заявил эксперт.
Этот непростой выбор, по его словам, придется делать на политическом уровне. И то, по какому сценарию события будут развиваться дальше, зависит от того, в чьих руках в США находится больше реальной власти – у финансистов или у промышленников.
При этом Хазин допустил, что американские финансисты и промышленники могут начать действовать сообща. Это произойдет в том случае, если у них не останется другого выбора, так как глобальный экономический кризис примет совсем уж большие масштабы.
В этом случае Соединенным Штатам придется перестать финансировать свою глобальную долларовую систему и свернуть все американские проекты по миру, ужав зону своего влияния до размеров оборонного блока AUKUS.
На такой выход из ситуации, по мнению эксперта, могут согласиться даже банкиры, которые контролируют американские власти.