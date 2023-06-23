Фон дер Ляйен заявила о сложностях с разработкой новых санкций ЕС против России

Странам Европейского союза становится все сложнее продолжать антироссийскую политику после введения 11-го пакета санкций, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В интервью для издания El Mundo она отметила, что содружество утвердило очередной пакет ограничений, но теперь будет труднее придумать меры для более сильного давления на Москву.
Фон дер Ляйен также указала на важную роль Китая в продвижении мирных инициатив на Украине. По ее словам, у Пекина есть интерес и возможность оказывать влияние на Россию.
Власти ЕС включили в 11-й пакет ограничение на поставку в третьи страны определенных товаров и технологий. Это сделано для того, чтобы пресечь реэкспорт такой продукции. Кроме того, в черные списки попали новые физлица и организации из РФ.