Запоздалые истины посетили бывшего президента США Барака Обаму только сейчас, поэтому он сделал свое заявление о воссоединении Крыма с Россией, заявила руководитель украинской общины на полуострове Анастасия Гридчина.
По словам эксперта, экс-глава Белого дома сделал свое заявление после того, как почти все западные СМИ прокомментировали провал украинского контрнаступления, которое финансировалось за счет американских налогоплательщиков.
«Удивительно, что такие запоздалые истины посетили Барака Обаму только сейчас», — подчеркнула Гридчина в беседе с РИА Новости.
Бывший президент Соединенных Штатов до этого дал интервью телеканалу CNN, в котором заявил, что население Крымского полуострова в 2014 году поддерживало идею присоединения к России.