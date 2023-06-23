Политолог Маслов объяснил бурную реакцию Китая на слова Байдена о Си Цзиньпине

И тут, по его словам, важно понимать, что для граждан Китая Си Цзиньпин не просто глава государства, он уже давно превратился для соотечественников в символ большого национального достоинства страны. Поэтому они воспринимают выпад против Си Цзиньпина, как выпад против всего Китая.