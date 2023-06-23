Политолог Маслов объяснил бурную реакцию Китая на слова Байдена о Си Цзиньпине

Китайцы не просто обиделись, а по-настоящему «психанули» из-за слов президента США Джо Байдена о том, что лидер КНР Си Цзиньпин якобы является диктатором.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор Института стран Азии и Африки Алексей Маслов, по словам которого, жители Китая, в отличие от американцев, которым все равно, что в мире говорят о США, болезненно воспринимают любую критику в адрес своей страны и ее руководства.
Напомним, ранее на текущей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Пекин с визитом и провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако, не успели в Госдепартаменте заявить о дипломатическом успехе главы внешнеполитического ведомства, как президент США Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, разрушив тем самым все, что наработал в Пекине Блинкен.
МИД Китая сразу выразил Вашингтону протест.
«Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией», – говорится в заявлении ведомства.
В Белом доме в ответ заявили, что американский президент в своем высказывании о китайском лидере был «откровенен и прямолинеен».
Как отметил Алексей Маслов, комментируя этот обмен репликами между США и КНР, реакция Китая не ограничилась протестом Министерства иностранных дел. Была также, по его словам, очень естественная и бурная реакция китайских пабликов – настоящий крик души.
«Они не просто обиделись, мне кажется, они даже психанули. <…> Тут же как получилось, сначала приезжает Блинкен и пытается потихонечку стабилизировать взаимодействие с Китаем, не столь агрессивен по поводу Тайваня, не говорит ничего жесткого, его допускают к Си Цзиньпину, он договаривается о возобновлении народной дипломатии между американцами и китайцами, заключает целый ряд соглашений по новым рейсам из Вашингтона в Пекин и обратно. И на следующий день Байден называет Си Цзиньпина диктатором», – напомнил эксперт.
Этому заявлению Байдена, по словам Маслова, может быть два объяснения – одно из них ироничное, а второе можно отнести к «теориям заговора».
Есть подозрение, что Байдену либо не сообщили о поездке Блинкена и о его усилиях по нормализации американо-китайских отношений, либо сообщили, но он об этом забыл и продолжал в своих публичных заявлениях «идти по старым рельсам».
«Либо, но это теория заговора, он хотел смягчить эффект от визита Блинкена. После того, как госсекретарь побывал в Пекине, многие американские СМИ заговорили: "Что же, Америка сдает позиции в отношениях с Китаем?". <…> Начали критиковать Блинкена и его политику. И на тебе, Байден "влез"», – добавил Маслов.
И тут, по его словам, важно понимать, что для граждан Китая Си Цзиньпин не просто глава государства, он уже давно превратился для соотечественников в символ большого национального достоинства страны. Поэтому они воспринимают выпад против Си Цзиньпина, как выпад против всего Китая.
«Китай меньше реагирует, когда заявляют о нарушении прав человека в Тибете или Синьцзяне, он к этому привык. <…> Но надо понимать, что в Китае любая критика воспринимается крайне негативно. В этом отношении, кстати говоря, разница между китайским и американским подходом. Американцы вообще не реагируют на то, что говорят китайцы про США», – обратил внимание эксперт.
Пекин позволяет себе достаточно много выпадов против Вашингтона, но все они проходят мимо ушей американских политиков и экспертов. А вот сами китайцы тщательно продвигают идею позитивного имиджа КНР в мире, и поэтому болезненно реагируют на любую критику, заключил Маслов.