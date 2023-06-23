Советник офиса Зеленского Подоляк назвал Запад виновником безуспешного контрнаступления ВСУ

Украинская армия не смогла добиться внушительных успехов в контрнаступлении, поскольку Запад слишком медленно поставлял ей оружие, считает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
В своих соцсетях политик обвинил западных партнеров в том, что Киеву пришлось потратить слишком много времени на отправку вооружений Украине. Россия за это время успела укрепить линии обороны.
«Созданы линии обороны с глубокими окопами, система минных полей. Сегодня, чтобы прорвать российский фронт, требуется разумный и взвешенный подход», — пожаловался советник.
Подоляк также призвал западных кураторов не воспринимать контрнаступление ВСУ как голливудский блокбастер. Киевский режим рекомендует Западу «не ждать экшена и покупать попкорн», поскольку сейчас украинские военные лишь готовят поле боя.