«Приходится многое придумывать». Как 11-й пакет санкций отразится на российской экономике

Одиннадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюза официально вступил в силу. В пятницу, 23 июня, совет объединения опубликовал соответствующий документ, согласно которому новые экономические и индивидуальные ограничения направлены на усиление уже существующих мер и пресечение их обхода.
В беседе со старшим научным сотрудником Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимиром Оленченко «Политика Сегодня» решила выяснить, как нововведения отразятся на параллельном импорте, какими возможностями еще располагает ЕС, и чего ожидать от следующего — 12-го пакета санкций.
Что придумали?
«Им приходится многое придумывать. Почему? На мой взгляд, эти пакеты санкций направлены на главную политическую цель — держать в сплоченном состоянии страны Европы и в целом Запада. Санкции для них — консолидирующий элемент», — рассуждает собеседник издания.
Новый пакет санкций затронул более сотни россиян, среди которых военные, журналисты и предприниматели, несколько СМИ, а также 87 компаний, в том числе Армении, Ирана, Китая, ОАЭ, Сирии, якобы поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.
На них будут распространяться «более жесткие» экспортные ограничения, касающиеся товаров и технологий двойного назначения. К санкциям на поставки высокотехнологичной продукции присоединилась Швейцария.
Также был введен запрет на перекачку нефти по северной ветке «Дружбы» в Германию и Польшу. При этом на потоки «черного золота» в Евросоюз из Казахстана или других третьих стран через Россию по тому же трубопроводу мера не распространяется. Среди прочего, теперь в РФ нельзя завозить электромобили, гибриды, новые и подержанные авто с объемом двигателя более 1,9 л.
Угроза параллельному импорту?
Ключевым нововведением стала разработка механизма борьбы с обходом ограничений, который позволит вводить санкции против третьих стран. Правда, его планируют использовать лишь в крайнем случае. Согласно документу, если сотрудничество государств с ЕС не будет приносить «желаемых результатов», последует ряд соответствующих индивидуальных мер.
«Европейский союз возобновит конструктивный диалог с третьей страной, о которой идет речь, после принятия таких индивидуальных мер», — гласит выдержка из документа.
Если и после «диалога» обход останется существенным и системным, Европейский совет рассмотрит возможность принятия «мер последней инстанции». К примеру, ограничит продажу, поставку, передачу или экспорт товаров и технологий в эти страны наряду с Россией.
Однако и в этом механизме есть изъян, утверждает Оленченко. Фактически ситуация выглядит так, что ЕС заставляет отказаться от дохода и выгоды от параллельного импорта. Но «слабое место» для Европы в том, что третьи государства занимаются реэкспортом из экономических интересов, а не столько из желания выразить поддержку Москве или потому что считают, что Евросоюз «поступает плохо».
«Безусловно, конечно, ряд стран притормозят [параллельный импорт — прим. ред.], другие — продолжат. Зависит от того, насколько им существенна эта выгода и насколько они готовы бороться за нее. Нельзя однозначно сказать, что будет: очень плохо, очень хорошо или останется так, как есть», — полагает эксперт.
Выгодный пакет для России
Рассуждая на тему экономических последствий для России в контексте введения нового пакета санкций, Оленченко заметил некоторую тенденцию — ограничения настойчиво подталкивают страну к ускорению технологического процесса и научно-исследовательских работ.
«В этом плане я вижу очень положительный момент, — подчеркнул эксперт. — Одно из мнений прежде гласило, что: "Давайте обопремся на западные технологии и будем бодро шагать вперед". А сейчас ситуация показывает, что надо опираться на свои технологии».
В качестве примера Оленченко напомнил про отказ американской компании General Electric с 19 июня 2023 года обслуживать газовые турбины в РФ. Эксперт посетовал, что поставленные ранее товары «немножко поработают», насколько хватит ресурса, а потом придется от них избавляться или обращаться к серому импорту.
«А если бы была своя технология, мы, как говорится, в этом бы здравствовали», — отметил эксперт.
Возможности ЕС
Оленченко усомнился в том, что остались незатронутые сферы, санкции в которых не стали бы «самоубийственными» для Евросоюза. Потому что, если отбросить нюансы, ключевыми направлениями в экономике являются энергетика, сырье и трудовые ресурсы — по всем трем в ЕС наблюдаются проблемы.
«С точки зрения энергетики, на мой взгляд, они пошли по пути глупого самоограничения. Естественно, это сказывается на росте цены товара, соответственно, товар становится менее конкурентоспособным в пользу других производителей», — объяснил он.
Ущерб от политики самоограничения также подтверждают такие факты, как сырье, которое Европа прежде закупала у России, и теперь вынуждена приобретать по более высоким ценам, и протестные настроения во всех ведущих европейских странах. Население выходит на улицы и требует повышения заработных плат. А при росте доходов цены на товары также вырастут, пояснил Оленченко.
Что будет в 12-м пакете?
Как ни парадоксально, разработка 12-го пакета началась еще до официального принятия 11-го. К примеру, Польша хотела бы «ликвидировать четыре элемента, которые обеспечивают большие финансовые ресурсы» для Москвы. В частности, подразумевается запрет экспорта алмазов из России в ЕС. Когда он будет принят — неизвестно.
«Если перевести на бытовой язык, анонс звучит так, что: "Наше указание не расслабляться, а продолжать думать, чем еще навредить России". Вот примерный смысл 12-го пакета», — заключил Оленченко.
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