«Приходится многое придумывать». Как 11-й пакет санкций отразится на российской экономике

Также был введен запрет на перекачку нефти по северной ветке «Дружбы» в Германию и Польшу. При этом на потоки «черного золота» в Евросоюз из Казахстана или других третьих стран через Россию по тому же трубопроводу мера не распространяется. Среди прочего, теперь в РФ нельзя завозить электромобили, гибриды, новые и подержанные авто с объемом двигателя более 1,9 л.