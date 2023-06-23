«Работа структур». Политолог Джаралла рассказал о проблемах «евроинтеграции» Молдавии

Жителям Молдавии нужно «выйти из иллюзии» о тысячелетней дружбе с Россией. Об этом заявил спикер молдавского парламента, лидер правящей «Партии действия и солидарности» Игорь Гросу. Как считает политический аналитик Владимир Джаралла, сейчас Молдавия проходит этап разгрома пророссийских оппозиционных сил.
В эфире Jurnal TV Гросу заявил, что РФ якобы «всеми силами» пытается помешать процессу евроинтеграции республики. Он добавил, что его коллега по партии, депутат Андриан Кептонар, даже предложил сократить число российских дипломатов в Кишиневе.
Представления о многовековой дружбе Молдавии с РФ также не соответствуют действительности, подчеркнул политик.
«Всем гражданам нужно выйти из иллюзии, что у нас была тысячелетняя дружба с Россией. Они никогда нас не уважали, и вообще никогда не относились с уважением к небольшим, средним, отдаленным или приближенным государствам», — сказал он.
Впрочем, добавил Гросу, Кишинев мог бы поддерживать отношения с Москвой — при условии взаимного уважения, хотя такое развитие событий «маловероятно», указал он. Парламентарий настоял, что несмотря на скромную роль Молдавии в мире, России необходимо считаться с ее интересами и планами.
Между тем 21 июня выяснилось, что большинство молдаван не одобряет курс властей на ухудшение отношений с РФ. Опрос, проведенный компанией Intellect Group, показал — 57% молдаван выступают против антироссийской позиции, и только 16,4% поддерживают.
Ранее экс-президент республики Игорь Додон заявил, что руководство Молдавии должно брать пример с Грузии, которая отказалась разрывать отношения с Россией. Он призвал не аннулировать соглашения с СНГ, и назвал «ложью» утверждения, что они якобы противоречат курсу на интеграцию страны в Евросоюз.
Как сообщил «Политике Сегодня» политический аналитик Владимир Джаралла, во главе Молдавии сейчас стоят люди, аффилированные с небезызвестным американским финансистом Джорджем Соросом.
«Ситуация в Молдавии достаточно серьезная, а те процессы, которые происходят в молдавской политике, хорошо отработаны Западом на пространстве бывшего СССР. За этим стоит, прежде всего, скоординированная работа европейских структур, но главная роль в нынешней "евроинтеграции Молдавии", конечно же, принадлежит США», — отметил политолог.
В силу того, что практически на границах Молдавии идет военная спецоперация РФ, все антироссийские процессы в стране ведутся как бы «на ускоренной перемотке». Однако близость военных действий вынуждает прозападных политиков в Молдавии быть более осторожными, указал Джаралла.
«То есть, чувство самосохранения у Кишинева еще не потеряно окончательно, и они внимательно следят за развитием ситуации на Украине, регулируя градус своих выступлений против России, — отметил аналитик. — Последствиями нынешних процессов станет ликвидация молдавского государства в том виде, в котором оно существовало до сих пор».
Ранее в стране уже было несколько инцидентов, когда неугодных Западу кандидатов во власть просто отстраняли в результате «мягких» госпереворотов, путем решений Конституционного суда, или отказа от борьбы со стороны самих политиков.
«До последнего времени Молдавию спасало то, что она, по мнению западных акторов, не столь важна для противостояния с Россией [...], — считает Джаралла. — Что касается "неуважения" со стороны РФ, то саму Молдавию никто не воспринимает всерьез как геополитического игрока, в силу вторичности и зависимости ее позиций».
Ранее огромное количество молдаван работало на российской территории, а затем, когда геополитическая ситуация изменилась, большинство из них уехало на работы в Евросоюз. Этому способствовало наличие у подавляющей части населения вторых и третьих гражданств, а румынский паспорт легко открывает двери в Евросоюз, указал он.
«Отношение европейцев к Молдавии точно выразил один из бывших послов Франции в Кишиневе — он сообщил, что "было бы отлично, если бы политически Молдавия находилась под контролем Европы, но экономически зависела от России". В Европе понимают, что содержать миллионы молдаван за свой счет дороговато, да и экономический кризис в ЕС дает себя знать», — пояснил аналитик.
В целом, руководство Молдавии желает некого реванша — путем военного решения «проблемы Приднестровья», однако пока Кишинев сдерживают объективные обстоятельства, заключил Владимир Джаралла.
Напомним, российско-молдавские отношения обострились после избрания Майи Санду в 2020 году. Постепенно руководство республики стало игнорировать встречи стран в рамках СНГ, а с началом спецоперации встало на сторону Запада и обрушилось с резкой критикой на Россию.