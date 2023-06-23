«Работа структур». Политолог Джаралла рассказал о проблемах «евроинтеграции» Молдавии

Впрочем, добавил Гросу, Кишинев мог бы поддерживать отношения с Москвой — при условии взаимного уважения, хотя такое развитие событий «маловероятно», указал он. Парламентарий настоял, что несмотря на скромную роль Молдавии в мире, России необходимо считаться с ее интересами и планами.