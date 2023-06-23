Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что без армии кончится Россия

России для победы в СВО необходимо прекратить лгать, воровать, а также думать только о собственных местах и благополучии, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По словам главы «оркестра», сегодня нужно думать о солдатах и их жизнях, ведь потеря российской армии обернется для РФ концом.
«Кончится армия — кончится Россия. Сейчас армию кидают без боеприпасов на мясо. Поэтому три вещи: не лгать, не воровать, беречь солдат», — приводит мнение Пригожина его пресс-служба.
Ранее в большом интервью основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что низкопрофессиональные российские военачальники отправляют своих солдат на гибель, вместо того чтобы предоставить боеприпасы, лежащие на подмосковных складах.