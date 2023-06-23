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Politico: поставки истребителей F-16 на Украину могут стартовать в начале 2024 года

Армия
Politico: поставки истребителей F-16 на Украину могут стартовать в начале 2024 года

Украинская армия может получить американские многоцелевые истребители F-16 в начале 2024 года, пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники.

«Передача может начаться в начале 2024 года», — говорится в материале.

Отмечается, что на Западе пока не знают, какие именно страны предоставят Украине боевые самолеты, но в их число, скорее всего, войдут Нидерланды и Дания. Окончательного решения по срокам и количеству истребителей пока нет.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки западных истребителей на Украину будут зависеть от сроков обучения украинских пилотов и оценки ситуации в зоне боевых действий.

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