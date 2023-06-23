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В Кремле отреагировали на сообщения о введении 11-го пакета санкций ЕС против России

Политика
В Кремле отреагировали на сообщения о введении 11-го пакета санкций ЕС против России

Некоторые подробности 11-го пакета санкций ЕС против Москвы уже появились, но детально он не был опубликован, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами официальный представитель Кремля призвал не делать преждевременные выводы и дождаться момента, когда документ будет обнародован.

«Некоторые [подробности] появлялись, но пока детально он не был опубликован», — подчеркнул Песков, говоря о новых европейских ограничениях.

МИД Эстонии ранее сообщил, что очередной пакет антироссийских санкций ЕС уже вступил в силу.

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