В Кремле отреагировали на сообщения о введении 11-го пакета санкций ЕС против России

Некоторые подробности 11-го пакета санкций ЕС против Москвы уже появились, но детально он не был опубликован, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В беседе с журналистами официальный представитель Кремля призвал не делать преждевременные выводы и дождаться момента, когда документ будет обнародован.
«Некоторые [подробности] появлялись, но пока детально он не был опубликован», — подчеркнул Песков, говоря о новых европейских ограничениях.
МИД Эстонии ранее сообщил, что очередной пакет антироссийских санкций ЕС уже вступил в силу.