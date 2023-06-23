Трухачев: Макрон получил от ЮАР урок хорошего тона

В итоге, добавил он, одна из западных стран, на протяжении последних лет активно участвовавшая в попытках изолировать Россию, сама оказалась изолированной. Францию даже в качестве гостя не пускают на встречу одной из самых перспективных на сегодняшний день международных организаций, в то время как другие страны выстроились в очередь, чтобы стать членами этой структуры.