Трухачев: Макрон получил от ЮАР урок хорошего тона

Президенту Франции Эммануэлю Макрону, который предпринял попытку напроситься в ЮАР на саммит БРИКС, был преподнесен хороший урок. Ему ясно тали понять, что не надо лезть с нравоучениями туда, где тебя не ждут.
Об этом беседе с газетой «Взгляд» рассказал политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев, по словам которого, Макрон стремился попасть на встречу лидеров стран БРИКС, не только для того, чтобы усилить позиции Франции в своих бывших колониях. Но и для того, чтобы попытаться вбить клин между глобальным Югом и Россией.
Напомним, о том, что французский лидер фактически выпрашивает приглашение на саммит БРИКС, который в этом году пройдет в Южно-Африканской Республике, стало известно на текущей неделе. Сначала эту информацию обнародовали французские СМИ, а затем и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна официально подтвердила, что Эммануэль Макрон заинтересован в данном мероприятии и ждет приглашения принимающей страны.
«Главная цель – вбить клин между Россией, Китаем и другими странами БРИКС. Побочная – сделать шаг к возвращению влияния Франции в Африке, которое падает все последние годы», – заявил по этому поводу Вадим Трухачев.
При этом политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина, напомнила, что до сих пор еще ни разу на саммитах БРИКС не присутствовали высокопоставленные представители стран «Большой семерки».
По ее мнению, после того как у Макрона не вышло поднять свой статус на международной арене путем посредничества между Западом и Россией, он решил попытать счастья и навести мосты между Глобальным Югом и коллективным Западом.
«Макрон всегда пытается найти какие-то возможности повысить значимость, в том числе в глазах американских партнеров. Не исключено, что он даже хотел бы представить возможность участия в саммите БРИКС как элемент посредничества в украинском конфликте», – рассуждает Елена Супонина.
При этом есть члены БРИКС, которые прямо выступают против того, чтобы Эммануэль Макрон был приглашен на предстоящий саммит. В первую очередь об этом официально заявила Россия.
«Мы послали сигнал о том, что при всем уважении к прерогативам принимающей стороны приглашать тех или иных гостей нужно исходить из того, что БРИКС – объединение государств, принципиально отрицающих односторонние санкции как метод решения внешнеполитических задач. И понятно, что, с учетом этого неуместность появления представителей коллективного Запада там просто очевидна», – заявил, в частности, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам дипломата, очевидно, что лидер страны, которая проводит по отношению к России настолько неприемлемую и враждебную политику, которая стремится изолировать Москву на международной арене, а также поддерживает устремленность военного блока НАТО к нанесению РФ стратегического поражения, лидер такого государства был бы неуместным гостем на БРИКС.
Окончательное решение об участии Макрона в саммите будет принимать президент ЮАР Сирил Рамафоса. Но в МИД Южно-Африканской Республики уже дали понять, что Претория уважает позицию Москвы.
«Все главные форматы на полях саммита подлежат согласованию с другими странами – членами БРИКС, и ЮАР будет следовать традиции объединения. Этот подход будет использоваться и в случае, если лидеры государств, не входящих в БРИКС, высказывают в частном порядке пожелания прибыть и участвовать в мероприятиях саммита объединения в августе в Йоханнесбурге», – заявили в МИД ЮАР.
По мнению Вадима Трухачева, в переводе с дипломатического языка это значит, что принимающая сторона уже решила отказать Макрону в приглашении на саммит.
«Решение ЮАР посоветоваться о допуске Макрона с другими участниками БРИКС означает, что Макрона не позовут. Ему преподали урок правил хорошего тона: нечего лезть со своими поучениями туда, куда тебя не ждали. Для Франции, теряющей позиции в Африке, это выглядит как унижение», – считает политолог.
В итоге, добавил он, одна из западных стран, на протяжении последних лет активно участвовавшая в попытках изолировать Россию, сама оказалась изолированной. Францию даже в качестве гостя не пускают на встречу одной из самых перспективных на сегодняшний день международных организаций, в то время как другие страны выстроились в очередь, чтобы стать членами этой структуры.
Это свидетельствует о происходящих в мире глобальных переменах и о потере Западом не только авторитета, но и политического влияния.