Глава ЕК фон дер Ляйен не смогла представить будущее существование Евросоюза без Украины

Существование Евросоюза через 20 или 30 лет невозможно представить без Украины в составе объединения, заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
В беседе с изданием El Mundo политик отметила, что в настоящее время Брюссель не может назвать точную дату присоединения Киева к ЕС.
«Но было бы немыслимо иметь Европейский союз через 20 или 30 лет без Украины и блока Западных Балкан в нем», — подчеркнула фон дер Ляйен.
Глава ЕК добавила, что сейчас Евросоюз предпринимает специальные меры по установлению особых отношений с Киевом.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что переговоры о членстве страны в ЕС могут начаться до конца 2023 года.