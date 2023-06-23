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Глава ЕК фон дер Ляйен не смогла представить будущее существование Евросоюза без Украины

Политика
Глава ЕК фон дер Ляйен не смогла представить будущее существование Евросоюза без Украины

Существование Евросоюза через 20 или 30 лет невозможно представить без Украины в составе объединения, заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В беседе с изданием El Mundo политик отметила, что в настоящее время Брюссель не может назвать точную дату присоединения Киева к ЕС.

«Но было бы немыслимо иметь Европейский союз через 20 или 30 лет без Украины и блока Западных Балкан в нем», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава ЕК добавила, что сейчас Евросоюз предпринимает специальные меры по установлению особых отношений с Киевом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что переговоры о членстве страны в ЕС могут начаться до конца 2023 года.

#Урсула фон дер Ляйен #Украина #евросоюз