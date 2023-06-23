Причастные к убийству посла Карлова планировали разжечь войну между Турцией и Россией

Группа радикалов, причастная к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова, планировала испортить отношения и разжечь войну между Анкарой и Россией.
По данным турецкого портала Sabah, который ссылается на документы суда, члены организации Фетхуллаха Гюлена FETO планировали вывести двусторонние отношения на уровень войны. Это стало бы почвой для новой попытки государственного переворота после того, как прошлая провалилась.
Напомним, Карлова убили в декабре 2016 года, когда он выступал в Анкаре на открытии фотовыставки. Убийцей оказался Мевлют Мерт, он был застрелен на месте.