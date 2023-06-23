Актер Иван Охлобыстин признался, что Ефремов лет десять не садился за руль пьяным

Михаил Ефремов долгое время не пил за рулем после инцидента, который произошел с ним около десяти лет назад. Такое заявление сделал актер Иван Охлобыстин.
По словам звезды «Интернов», тогда артист угодил в дорожно-транспортное происшествие, находясь в нетрезвом виде.
«И он дал себе зарок не пить за рулем. Я его ни разу не видел за рулем пьяным. Даже с похмелья не садился за руль», — вспомнил Охлобыстин в эфире YouTube-шоу «Так сказать».
Напомним, 8 июня 2020 года Ефремов вновь угодил в ДТП, после того как сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Второй участник аварии скончался на месте.