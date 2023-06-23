Россиянин Хачанов не сыграет на Уимблдоне

Российский теннисист Карен Хачанов пропустит Уимблдонский турнир.
Третья ракетка России Карен Хачанов снялся с Уимблдона 23 июня. Об этом информирует «Чемпионат». Судя по всему, серебряный призер ОИ-2020 отказался от участия в турнире серии «Большого шлема» из-за травмы. Сам теннисист пока не комментировал решение сняться с Уимблдона.
Турнир серии «Большого шлема» в Лондоне пройдет с 3 по 16 июля. Россияне выступят на Уимблдоне в нейтральном статусе. В прошлом году теннисистов и теннисисток из РФ не допустили к участию в турнире в Лондоне.