Подразделения ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике во время попытки прорвать первую линию обороны ВС РФ южнее города Орехов в Запорожской области. Об этом заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Минувшей ночью украинские боевики предприняли попытку третьего штурма нашей первой линии обороны на Ореховском направлении. Шли ожесточенные бои. Противник понес большие потери техники и живой силы», — пояснил он в беседе с РИА Новости.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о переброске резервных сил ВСУ в город Купянск. Он отметил, что в колонну противника входят бронеавтомобили и другая военная техника.