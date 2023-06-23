Французская экономика по итогам второго квартала оказалась в состоянии рецессии

Экономика Франции во втором квартале текущего года столкнулась с рецессией. Такая тенденция в дальнейшем будет сопровождаться снижением уровня деловой и потребительской активностей в ряде секторов, пишет агентство Bloomberg.
По данным экономиста Гамбургского коммерческого банка Нормана Либке, Франция на протяжении трех месяцев фиксировали уменьшение экономических показателей. Общий спад составил 0,5%, хотя изначальный прогноз подразумевал нулевой экономический рост, то есть стагнацию.
Теперь ожидается сокращение производственного сектора и сферы услуг, вплоть до общего отрицательного экономического роста.