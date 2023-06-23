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Путин назначил дипломатов Попова и Азизова послами в Гвинее и Мьянме

Политика
Путин назначил дипломатов Попова и Азизова послами в Гвинее и Мьянме

Дипломаты Алексей Попов и Искандер Азизов назначены на должности чрезвычайных и полномочных послов России в Гвинейской Республике и Мьянме. Соответствующие указы подписал президент Владимир Путин.

Все документы были опубликованы на официальном сайте правовой информации. Глава государства также освободил Вадима Разумовского от обязанностей российского посла в Гвинее и Республике Сьерра-Леоне.

«Назначить Попова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гвинейской Республике», — сказано в тексте указа.

Ранее сообщалось, что Путин снял дипломата Сергея Разова с должности посла России в Италии.

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