Путин назначил дипломатов Попова и Азизова послами в Гвинее и Мьянме

Дипломаты Алексей Попов и Искандер Азизов назначены на должности чрезвычайных и полномочных послов России в Гвинейской Республике и Мьянме. Соответствующие указы подписал президент Владимир Путин.
Все документы были опубликованы на официальном сайте правовой информации. Глава государства также освободил Вадима Разумовского от обязанностей российского посла в Гвинее и Республике Сьерра-Леоне.
«Назначить Попова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гвинейской Республике», — сказано в тексте указа.
Ранее сообщалось, что Путин снял дипломата Сергея Разова с должности посла России в Италии.