Военный эксперт Анпилогов объяснил, почему Израиль не станет поставлять оружия Киеву

Как заявил накануне израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, на границах Израиля появилось оружие, которое Запад ранее передал Украине. И это — одна из причин, по которой Тель-Авив не поставляет свое оружие Киеву. Как считает военный аналитик Алексей Анпилогов, опасения израильских лидеров вовсе не напрасны.
Нетаньяху отметил, что политическая ситуация, в которой находится государство, радикально отличается от положения «Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину», сообщило Jerusalem Post.
Во-первых, у Израиля есть «близкая военная граница с Россией», ведь его авиация «летает рядом с российскими пилотами» в небе над Сирией. Поэтому Тель-Авиву нужно сохранить «свободу действий против военных попыток Ирана закрепиться на северной границе», объяснил премьер.
Во-вторых, любые системы вооружений, которые Украина получит от израильтян, «могут попасть в иранские руки» и затем использоваться против самого Израиля. Как указал Нетаньяху — речь идет не о «теоретической возможности», у границ Израиля уже зафиксировано использование «западных противотанковых вооружений».
Напомним, в середине июня Тель-Авив заявил, что отказывается поставлять Украине летальное оружие. На этом фоне в СМИ появились сообщения о передаче ВСУ израильских танков «Меркава», однако власти Израиля опровергли и эту информацию. В Киеве также раскритиковали Нетаньяху за нежелание посещать Украину.
Как сообщил «Политике сегодня» военный эксперт, президент аналитического центра «Основание» Алексей Анпилогов, сегодня Израилю приходится балансировать между разными политическими полюсами, не переходя в чей-либо лагерь.
«Крайне маловероятно, что Израиль, находящийся в абсолютно враждебном окружении арабских стран, решится на поставку вооружений Украине. Тель-Авиву просто невыгодно занимать однозначную позицию в украинском конфликте, — считает эксперт. — В Израиле знают, что Россия играет крайне важную роль в картеле "ОПЕК+" — мы фактически выступаем тандемом с Саудовской Аравией на рынке нефти, а с Катаром — на мировом рынке газа».
Кроме того, отметил Анпилогов, количество противоречий в арабском мире сейчас резко снизилось, а это совсем не на руку израильским властям. Это и мирная инициатива Китая между Тегераном и Эр-Риядом, и перемирие между катарцами и саудитами, и фактическое окончание войны в Йемене.
«Все это выводит на повестку дня застарелый арабо-израильский вопрос, который так и не нашел решения более чем за полвека. Кроме того, своими шагами Тель-Авив фактически снял с повестки дня любую "дорожную карту" по разрешению этого вопроса. Это и аннексия израильтянами Голанских высот, и перенос столицы страны в Иерусалим. Все это делает конфликт Израиля с арабами "вечным"», — отметил аналитик.
В этой ситуации вставать на чью-либо сторону в украинском конфликте было бы провалом для израильской дипломатии, считает Анпилогов. Ведь тогда консолидация арабских стран и России приобрела бы бесповоротный характер.
«Поэтому Израиль вынужден маневрировать, хотя эти маневры порой выглядят жалко. Чего стоит одна речь израильского посла в Киеве, который фактически выступил с оправданиями нацизма — того самого, который массово уничтожал евреев в годы Второй Мировой! — напомнил Анпилогов. — Поэтому в дальнейшем Израиль будет пытаться усидеть на "двух разъезжающихся стульях". Но в итоге все-таки не перейдет грань прямых поставок вооружений Украине, опасаясь "вечной войны» с арабским миром".
Со стороны Тель-Авива возможны поставки спутниковых снимков для ВСУ, предоставление неких военных технологий и 155-миллиметровых снарядов, а также внешнеполитическая поддержка Киева, пусть порой и неуклюжая. Но поставок тех же танков «Меркава» на Украину точно не будет, считает эксперт.
«Увидеть израильские танки на поле боя с фашистскими крестами на бортах — это будет уже вселенский позор для Тель-Авива. Что касается вероятности попадания израильского оружия в руки иранцев — транзитом через Украину — то она достаточно высока», — указал аналитик.
Любые западные трофеи, попавшие в руки российским военным, тщательно изучаются — как в российских военно-технических центрах, так и в конструкторских бюро наших союзников (как минимум, на уровне отчетов), указал Анпилогов.
То есть, все военные технологии, добытые на полях сражений с ВСУ, могут впоследствии попасть в распоряжение иранских и китайских ученых. Так что опасения Нетаньяху вовсе не беспочвенны, заключил эксперт.
Напомним, накануне американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в верхнюю палату Конгресса США резолюцию о том, что применение ядерного оружия на Украине следует расценивать как «атаку на НАТО».