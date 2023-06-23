Военный эксперт Анпилогов объяснил, почему Израиль не станет поставлять оружия Киеву

Кроме того, отметил Анпилогов, количество противоречий в арабском мире сейчас резко снизилось, а это совсем не на руку израильским властям. Это и мирная инициатива Китая между Тегераном и Эр-Риядом, и перемирие между катарцами и саудитами, и фактическое окончание войны в Йемене.