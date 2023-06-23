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Военный эксперт Анпилогов объяснил, почему Израиль не станет поставлять оружия Киеву

Ближнее зарубежье
Военный эксперт Анпилогов объяснил, почему Израиль не станет поставлять оружия Киеву

Как заявил накануне израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, на границах Израиля появилось оружие, которое Запад ранее передал Украине. И это — одна из причин, по которой Тель-Авив не поставляет свое оружие Киеву. Как считает военный аналитик Алексей Анпилогов, опасения израильских лидеров вовсе не напрасны.

Нетаньяху отметил, что политическая ситуация, в которой находится государство, радикально отличается от положения «Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину», сообщило Jerusalem Post.

Во-первых, у Израиля есть «близкая военная граница с Россией», ведь его авиация «летает рядом с российскими пилотами» в небе над Сирией. Поэтому Тель-Авиву нужно сохранить «свободу действий против военных попыток Ирана закрепиться на северной границе», объяснил премьер.

Военный эксперт Анпилогов объяснил, почему Израиль не станет поставлять оружия Киеву

Во-вторых, любые системы вооружений, которые Украина получит от израильтян, «могут попасть в иранские руки» и затем использоваться против самого Израиля. Как указал Нетаньяху — речь идет не о «теоретической возможности», у границ Израиля уже зафиксировано использование «западных противотанковых вооружений».

Напомним, в середине июня Тель-Авив заявил, что отказывается поставлять Украине летальное оружие. На этом фоне в СМИ появились сообщения о передаче ВСУ израильских танков «Меркава», однако власти Израиля опровергли и эту информацию. В Киеве также раскритиковали Нетаньяху за нежелание посещать Украину.

Военный эксперт Анпилогов объяснил, почему Израиль не станет поставлять оружия Киеву

Как сообщил «Политике сегодня» военный эксперт, президент аналитического центра «Основание» Алексей Анпилогов, сегодня Израилю приходится балансировать между разными политическими полюсами, не переходя в чей-либо лагерь.

«Крайне маловероятно, что Израиль, находящийся в абсолютно враждебном окружении арабских стран, решится на поставку вооружений Украине. Тель-Авиву просто невыгодно занимать однозначную позицию в украинском конфликте, — считает эксперт. — В Израиле знают, что Россия играет крайне важную роль в картеле "ОПЕК+" — мы фактически выступаем тандемом с Саудовской Аравией на рынке нефти, а с Катаром — на мировом рынке газа».

Кроме того, отметил Анпилогов, количество противоречий в арабском мире сейчас резко снизилось, а это совсем не на руку израильским властям. Это и мирная инициатива Китая между Тегераном и Эр-Риядом, и перемирие между катарцами и саудитами, и фактическое окончание войны в Йемене.

«Все это выводит на повестку дня застарелый арабо-израильский вопрос, который так и не нашел решения более чем за полвека. Кроме того, своими шагами Тель-Авив фактически снял с повестки дня любую "дорожную карту" по разрешению этого вопроса. Это и аннексия израильтянами Голанских высот, и перенос столицы страны в Иерусалим. Все это делает конфликт Израиля с арабами "вечным"», — отметил аналитик.

В этой ситуации вставать на чью-либо сторону в украинском конфликте было бы провалом для израильской дипломатии, считает Анпилогов. Ведь тогда консолидация арабских стран и России приобрела бы бесповоротный характер.

Военный эксперт Анпилогов объяснил, почему Израиль не станет поставлять оружия Киеву
«Поэтому Израиль вынужден маневрировать, хотя эти маневры порой выглядят жалко. Чего стоит одна речь израильского посла в Киеве, который фактически выступил с оправданиями нацизма — того самого, который массово уничтожал евреев в годы Второй Мировой! — напомнил Анпилогов. — Поэтому в дальнейшем Израиль будет пытаться усидеть на "двух разъезжающихся стульях". Но в итоге все-таки не перейдет грань прямых поставок вооружений Украине, опасаясь "вечной войны» с арабским миром".

Со стороны Тель-Авива возможны поставки спутниковых снимков для ВСУ, предоставление неких военных технологий и 155-миллиметровых снарядов, а также внешнеполитическая поддержка Киева, пусть порой и неуклюжая. Но поставок тех же танков «Меркава» на Украину точно не будет, считает эксперт.

«Увидеть израильские танки на поле боя с фашистскими крестами на бортах — это будет уже вселенский позор для Тель-Авива. Что касается вероятности попадания израильского оружия в руки иранцев — транзитом через Украину — то она достаточно высока», — указал аналитик.
Военный эксперт Анпилогов объяснил, почему Израиль не станет поставлять оружия Киеву

Любые западные трофеи, попавшие в руки российским военным, тщательно изучаются — как в российских военно-технических центрах, так и в конструкторских бюро наших союзников (как минимум, на уровне отчетов), указал Анпилогов.

То есть, все военные технологии, добытые на полях сражений с ВСУ, могут впоследствии попасть в распоряжение иранских и китайских ученых. Так что опасения Нетаньяху вовсе не беспочвенны, заключил эксперт.

Напомним, накануне американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в верхнюю палату Конгресса США резолюцию о том, что применение ядерного оружия на Украине следует расценивать как «атаку на НАТО».

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